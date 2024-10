EXCLUSIVO: influenciadora Juh Vellegas reúne VIPs em sua festa de aniversário; veja looks

A influenciadora Juliana Vellegas celebrou mais um ano de vida em grande estilo na última quarta-feira (9). A comemoração foi marcada pela presença de amigos influenciadores, empresários, familiares, e também de seu novo namorado, o pecuarista Dilermano Novais. A festa, que seguiu o tema Baile Havaiano, aconteceu no restaurante Du Vellegas, empresa de seu irmão Rodrigo Vellegas, que foi recentemente reinaugurado em Rio Branco.

Em um ambiente reservado para os mais íntimos, Juliana aproveitou a noite ao lado de pessoas especiais, em uma festa que ganhou destaque na capital acreana. O restaurante foi decorado com elementos tropicais, em perfeita harmonia com o clima descontraído do evento.

Além do clima leve e das boas companhias, o som ficou por conta de Rodrigo Damasceno e de um DJ, garantindo uma trilha sonora animada para a ocasião. A coluna Douglas Richer, do ContilNet preparou uma cobertura especial com fotos de exclusivas dos looks que brilharam no evento e detalhes inéditos da noite. As fotos são de Pedro Martins Fotografia.