Exportações do Acre tem como principal destino o Peru, diz levantamento; veja principal produto

Um levantamento do Brasil em Mapas, com dados do Ministério da Economia, Desenvolvimento, Ind. Comércio (MDIC), aponta que o principal comprador das exportações do Acre é o Peru, país vizinho ao estado. Os dados são até o 4º bimestre deste ano.

De acordo com os dados, a soja é o principal produto exportado do Acre.

Segundo o mapa, a China continua a maior parceira comercial com 31% da participação, seguido dos EUA (12%). Pelo menos 15 estados venderam para a China, quatro estados venderam para os EUA e outros quatro estados venderam para três países europeus.

As regiões Nordeste e Norte do Brasil possuem a maior diversidade de compradores. Toda a região centro-sul tem a China como maior parceiro comercial. Os produtos mais exportados do Brasil foram soja, açúcar, petróleo bruto e minério de ferro.