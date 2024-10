Família de acreana que teve morte cerebral e foi mantida viva para salvar bebê, pede ajuda para enxoval

A família de Gisele Gomes, de 22 anos, que sofreu um aneurisma cerebral no 6º mês de gestação, e foi mantida vivia por meio de aparelhos para dar continuidade para salvar seu bebê, pede ajuda para a compra do enxoval da recém-nascida.

A mãe da pequena Cecília Vitória, cumpriu sua missão, enquanto foi possível mantê-la saudável em seu útero. Agora a criança está na Unidade de Terapia Intensiva

(UTI) Neonatal da Maternidade Bárbara Heliodora, lutando pela vida. Ela nasceu pesando menos de 1kg.

Com isso, por a família ser de baixa renda e, também à emergência da situação, o enxoval de Cecília não pôde ser preparado. O pai da bebê precisa então de apoio para garantir fraldas, produtos de higiene, roupinhas e outros itens essenciais para os cuidados da pequena.

Segundo registros, este caso é o sexto ocorrido no Brasil em toda a história. As doações podem ser feitas na Maternidade Heliodora ou através do pix solidários divulgados pelos entes da recém-nascida.

Saiba como ajudar: