Família organiza feijoada beneficente para ajudar pai e filho com doenças graves; veja como ajudar

O jovem acreano Tiago Castro Rosas, de 16 anos, descobriu um câncer em um dos ossos da perna direita – um dos mais raros, segundo a medicina. Por conta do tratamento, o adolescente teve sua perna amputada, após a doença afetar o condicionamento do membro.

“Eu tenho mais dois filhos, um de quatro e outro de dez anos. Por conta do tratamento do Tiago, viemos todos para Rio Branco. Por conta das dificuldades que estamos passando para viver aqui, entramos, com a ajuda da assistente social que trabalha na casa de apoio, em contato com o INSS [Instituto Nacional do Seguro Social]”, explicou a sua mãe à Gazeta do Acre na terça (22).

Segundo a genitora, Maria Lairia de Castro Rosas, há um ano, o rapaz enfrenta um longo tratamento. Por conta da burocracia para se ter o benefício do INSS local, a situação se estendeu e piorou ao longo dos dias. O pai de Tiago, Antônio Quelé Rosas, também sofre de problemas renais, o que dificulta ainda mais o cenário.

“Quando chegamos lá [no INSS], fomos informados que a perícia havia sido cancelada pelo requerente, o que não aconteceu”, disse. A família precisou vender a residência para custear o tratamento de câncer de Tiago.

O esposo de Maria recebe, no total, R$850 mensais, por conta de um empréstimo, em Cruzeiro do Sul, para adaptar a casa para seu tratamento renal, e a mãe não pode trabalhar, para cuidar dos três filhos e do marido.

“Estamos todos preocupados, pois somos uma família humilde, realmente este benefício nos ajudaria muito”, acrescentou.

Caso você deseje ajudar a família ou participar a feijoada beneficente, mande pix para Maria pelo número: 68992346635.