Famílias atingidas pela seca no Acre vão receber 61,2 mil cestas de alimentos da Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai comprar ao menos 61.270 cestas de alimentos para o Acre, em seu leilão eletrônico nesta quarta-feira (30), aberto para todo o país. De acordo com a instituição, a “operação faz parte de um trabalho para garantir atendimento a famílias impactadas pela seca na região amazônica”.

No total, serão compradas 80.884 unidades de cestas de alimentos, numa parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Os recursos para esta aquisição estão assegurados pelo Plano de Trabalho Nº 09/2024, firmado entre a Conab e o MDS. Para o vizinho estado de Rondônia, a quantidade é bem menor: 19.614 cestas.

Quem participa do leilão?

Poderão participar do leilão quaisquer empresas fornecedoras do produto, desde que estejam cadastradas perante uma Bolsa de Mercadorias, em situação regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, o Sicaf, e registradas no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais e demais Agentes, o Sican, da Conab, além de atender a outras exigências previstas no edital.

Todas as orientações correspondentes a prazo e locais de entrega, especificações técnicas, composição, e detalhamento sobre tipo, tamanho da embalagem e logomarca constam no Aviso de Compras nº 96/2024.

O que contém cada cesta?

São 21,5 quilos de produtos, sendo 10 kg de arroz beneficiado polido longo fino tipo 1; 3 kg de feijão comum; 1 kg de macarrão com sêmola; 2 kg de leite em pó integral instantâneo; 1 kg de flocos de milho pré-cozido; 1 kg de farinha de mandioca d’água puba grossa tipo 1; 1 kg de açúcar cristal; 500g de sardinha em óleo comestível; 1 kg de sal refinado iodado; e 900ml de óleo de soja refinado.

Serviço:

Leilão de Compra de Cestas de Alimentos – Aviso Nº 96/2024

Data: quarta-feira, 30 de outubro

Edital: https://portaldecomercializacao.conab.gov.br/#/home