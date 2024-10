“Parte de nossa história”, diz Gladson durante entrega de revitalização da Rádio Difusora

Com a presença de diversas personalidades da comunicação acreana, a reinauguração da Rádio Difusora aconteceu nesta terça-feira (22). O governador Gladson Cameli esteve presente e falou sobre a importância histórica do veículo de comunicação.

A Rádio Difusora faz parte da nossa história, dos nossos corações. E aproveitar a oportunidade de agradecer a Deus, à toda a equipe, à nossa então senadora que alocou recursos junto, a nossa vice-governadora Mailza, junto com a deputada Socorro Neri, por essas parcerias”, declarou o governador.

LEIA: Em comemoração aos 80 anos, Rádio Difusora tem espaço revitalizado e entregue em Rio Branco

A secretária de comunicação, Nayara Lessa também esteve presente e falou sobre o papel da Rádio na história do estado.

“A Rádio Difusora é uma rádio que não é somente mais um patrimônio do estado, ela é também um patrimônio público, é um patrimônio de todos nós, é um patrimônio da sociedade. E eu estou muito orgulhosa e muito agradecida por poder viver esse momento junto com o governador Gladson, toda a equipe de governo que nos ajudou para que tudo isso fosse possível”, afirmou.

Cameli também falou sobre o alcance da Rádio Difusora na distribuição de informações:

“Isso aqui é a prova do compromisso com a transparência, com a divulgação, com a comunicação. A comunicação salva vidas e a nossa Difusora vocês sabem o papel fundamental que ela tem em orientar, informar as pessoas que vivem nos lugares mais distantes”, finalizou o governador.

Durante a cerimônia, a jornalista Nilda Dantas também esteve presente:

“É muita significativa esta data de 22 de outubro. Que alegria estar aqui para celebrar esta história de oito décadas”, falou a radialista Nilda Dantas.