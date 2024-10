Fernanda Hassem visita obras da Escola Socorro Frota, Capela mortuária e asfaltamento do Bairro Nazaré

Em menos de 72 horas do termino das eleições em que conseguiu eleger seu sucessor Carlinhos do Pelado, a prefeita Fernanda Hassem, acompanhada de sua equipe de comunicação, foi verificar de perto nesta quarta-feira (09), três importantes frentes de trabalhos de sua gestão que estão programadas para serem entregues até o final de novembro.

A gestora iniciou sua visita nas obras da Capela mortuária, que fica na rua 02 de novembro, antigo prédio da Emater, e que estão bem avançados os serviços. Os recursos da capela mortuária são da ex-deputada Perpétua Almeida, e vai solucionar um problema antigo da população que muitas vezes recorre aos órgãos públicos para velar seus entes queridos.

Mais tarde prefeita marcou presença nas instalações futuras da escola Socorro Frota, que está em fase de conclusão que contam com emendas da deputada Antônia Lúcia e do Senador Alan Rick.

Encerrando sua visita desta quarta-feira a gestora mais bem avaliada do Acre, acompanhou os trabalhos de imprimação asfáltica. Criado na gestão Fernanda Hassem, o bairro Nazaré já recebeu benefícios de iluminação pública, ampliação de rede de abastecimento d’água e agora será contemplado com todas as ruas asfaltadas.