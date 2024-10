Filha de Chico Mendes diz que Acre vive ansiedade climática: “Poucos debatem isso”

Angela Mendes, filha de Chico Mendes e presidente do Comitê Chico Mendes, foi a convidada do programa Bem Viver desta terça-feira (22). No programa, ela aponta para a “ansiedade climática”, destacando a falta de discussão sobre questões climáticas durante as recentes eleições em Rio Branco. Ela pede mais ações das prefeituras para proteger a população.

“Eu acho que pelo menos amenizou algumas situações. Mas aí a questão agora é a preocupação com as enchentes, afinal vivemos extremos climáticos e é preciso também falar da ansiedade climática. A gente já começa a sentir a chegada das primeiras chuvas com preocupação”, fala Angela sobre o cenário atual em Rio Branco.

As primeiras chuvas de outubro no Acre ajudaram a aliviar a seca em alguns municípios, mas também geraram preocupação, especialmente em Rio Branco, pelo risco de enchentes.

“[A ansiedade climática] já chegou nas bases, porque não é mais do que definir o que as pessoas veem sentindo, quem está recebendo maior impacto desses extremos climáticos […] Então [quando] vão se aproximando esses períodos, as pessoas vão ficando ansiosas e com medo, porque ninguém toma providência, as prefeituras que deveriam se preocupar, pouco debatem sobre isso”, conta na entrevista.

Após uma enchente histórica em fevereiro, que fez o rio Acre atingir mais de 15 metros, em setembro ele alcançou apenas 67 centímetros. Agora, as chuvas provocaram granizo e danos em telhados.

“Então se durante o inverno, período de chuva que para nós a gente chama de inverno, as pessoas ficam ansiosas sem saber o que esperar, se vai ter enchente, se não vai ter enchente quando ela vem como se preparar, durante o período de estiagem a mesma coisa também, só que com medo do fogo, porque a gente vem tendo recordes de focos de queimada”, declara Angela.