Filho de Petecão ganhou mais de R$ 43 mil em bonificação de estatal do Governo Federal

De acordo com a reportagem publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, nesta quarta-feira (16), o filho do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), Sérgio de Oliveira Cunha Júnior, coordenador de programa da Empresa Nacional de Participações em Energia Nuclear (ENBPar), ganhou em maio deste ano, o montante de R$ 43,8 mil em bonificação da estatal.

O valor vai além do salário bruto por ele recebido, que é de R$ 17,4 mil. Nas informações, também destaca a quantia recebida pelo irmão do ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antonio Palocci e da mulher do auxiliar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), secretário de Imprensa, José Chrispiniano.

A estatal, que possui o controle da Eletronuclear e da parcela brasileira da usina hidrelétrica de Itaipu, pagou bônus de até R$ 84,7 mil a 154 funcionários em 2024, total que se refere ao resultado alcançado pela companhia no ano passado.

De acordo com reportagem, o valor integral médio da bonificação foi de R$ 51,9 mil. O montante foi pago por causa do lucro em operações financeiras, especialmente com dinheiro recebido da União. Apenas entre 2021 e 2022, o governo federal destinou R$ 5,2 bilhões ao Orçamento para capitalizar a ENBPar e cumprir as obrigações.

Entre os beneficiados pelo pagamento do bônus, estão integrantes do governo do presidente Lula, quadros históricos do Partido dos Trabalhadores (PT), ex-membros da legenda e familiares de parlamentares.

Segundo a ENBPar, a companhia tem 124 cargos comissionados em seus quadros e que “seus nomes são submetidos ao comitê interno de pessoal, presidido pela superintendência de Recursos Humanos. A avaliação que levou ao pagamento de PLR não é individualizada, tendo por base o atingimento das metas e resultados”. O filho de Petecão é um dos funcionários que receberam um dos maiores valores do bônus.