Filhos de Bolsonaro conseguem se eleger no RJ e em SC

Dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguiram se eleger como vereadores nas eleições municipais de 2024. Carlos Bolsonaro, o 02, se reelegeu pela sétima vez como vereador do Rio de Janeiro, com 130 mil votos — o candidato mais votado da Cidade Maravilhosa.

Jair Renan Bolsonaro também foi o candidato mais votado em Balneário Camboriú (SC), com 3 mil votos. Com 26 anos, ele foi eleito pela primeira vez.

Carlos se reelegeu como o sétimo mandato como vereador no Rio de Janeiro. Ele assumiu uma cadeira na Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 2001.

Bolsonaro ainda tem outros três filhos. Flávio Bolsonaro, que é senador, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal. E a filha mais nova, Laura, de 13 anos.

Sobrinho de Bolsonaro fica de fora

No entanto, nem todos parentes de Jair Bolsonaro conseguiram sucesso nas eleições. O sobrinho do ex-presidente, Léo Índio — que disputou como Léo Bolsonaro —, recebeu apenas 739 votos na disputa para vereador de Cáscavel (PR). Ele não conseguiu um cargo, mas ficou como suplente.