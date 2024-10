Fora do SPFW, modelo acreana revela ensaio inédito em Paris e se prepara para estreia internacional; FOTOS

A modelo acreana Gaby Dobbins, natural de Sena Madureira, está trilhando novos caminhos na moda internacional. Conhecida por seu carisma e talento nas passarelas brasileiras, sua ausência na última edição do São Paulo Fashion Week foi notada por muitos que acompanham sua carreira. No entanto, isso não ocorreu por falta de convites, mas sim porque Gaby está focada em uma nova fase: sua estreia nas passarelas internacionais.

Em entrevista exclusiva concedida à coluna Douglas Richer, do ContilNet, na manhã deste domingo (20), Gaby revelou detalhes sobre essa nova etapa. A modelo já realizou dois ensaios fotográficos e uma campanha que, segundo ela, em breve será divulgada ao público. Além disso, ela compartilhou a empolgação em estar se preparando para esse grande passo em sua carreira.

“Estou muito animada com o que está por vir. Já recebi propostas de trabalho em outros países, mas, infelizmente, ainda não posso revelar muitos detalhes. Só posso dizer que vai ser incrível e estou me preparando com muita dedicação para essa nova fase”, disse ao ContilNet.

A coluna Douglas Richer recebeu com exclusividade algumas fotos dos ensaios realizados em Paris, cidade que tem sido o cenário principal dessa nova fase da carreira de Gaby Dobbins. O público poderá conferir em breve mais novidades sobre a carreira da modelo acreana.

As fotos, maquiagem e toda a produção do ensaio contaram com profissionais de renome. A fotografia ficou por conta de @helenetchen, com maquiagem assinada por @kenyavallet e cabelo produzido por @cloehobihair. Gaby, que atualmente tem vínculo com três grandes agências – @waymodel, @topmodelagencyac e @citymodels –, está consolidando sua carreira no cenário internacional com uma produção de alto nível.

Veja os ensaios: