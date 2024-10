Forças Armadas empregam 23 mil militares para atuar nas Eleições

As Forças Armadas empregarão um efetivo de 23 mil militares para atuar no apoio das Eleições Municipais de 2024. Quadros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica atuarão em 15 estados, com o auxílio em ações de logística e de segurança.

As unidades da federação que receberão o suporte são Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins.

O emprego do efetivo foi autorizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em ato publicado no Diário Oficial da União. A operação recebe o nome de Garantia da Votação e Apuração (GVA).

O apoio das Forças Armadas ao pleito eleitoral ainda inclui 3,2 mil meios militares, entre viaturas, embarcações, navios e aeronaves. Os militares das Forças Armadas atuarão em em conjunto com os órgãos de segurança pública.

O efetivo atuará no apoio logístico em atividades que incluem a distribuição de urnas, material de votação e servidores da justiça eleitoral em comunidades situadas em áreas remotas ou que possam apresentar riscos de instabilidade.