Forte tempestade solar ameaça serviços de comunicação e rede elétrica

Uma poderosa erupção solar e ejeção de massa coronal liberada pelo Sol pode causar auroras coloridas no céu dos EUA, mas também pode levar a interrupções na infraestrutura de comunicações, segundo o Centro de Previsão do Tempo Espacial do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA.

A severa tempestade solar, inicialmente classificada como nível 4 em uma escala de 1 a 5, pode causar falhas nas comunicações, na rede elétrica e nas operações de satélites, de acordo com os oficiais do centro. Auroras coloridas também podem ser visíveis em áreas dos Estados Unidos, como Alabama e Norte da Califórnia — muito mais ao sul do que normalmente aparecem.

A tempestade chegou à Terra às 12h17 (horário de Brasília) nesta quinta-feira (10), com potencial para durar até a sexta-feira. Enquanto condições de tempestade de nível 3 (G3), ou fortes, foram observadas a 0h49 (horário de Brasília), os cientistas do centro confirmaram que a tempestade atingiu condições de nível 4 (G4) às 13h57 (horário de Brasília).

A tempestade chegou à Terra se movendo a cerca de 2,4 milhões de quilômetros por hora e alcançou os satélites Deep Space Climate Observatory e Advanced Composition Explorer, que orbitam a 1 milhão de milhas da Terra, cerca de 15 a 30 minutos antes.

Os satélites medem a velocidade e a intensidade magnética da tempestade, disse Shawn Dahl, coordenador de serviço do Centro de Previsão do Tempo Espacial, em uma coletiva de imprensa na quarta-feira.

Uma série dos tipos mais intensos de erupções solares, conhecidas como erupções de classe X, foram liberadas pelo Sol esta semana. Essas erupções também coincidiram com ejeções de massa coronal na terça-feira.

As ejeções de massa coronal, ou CMEs, são grandes nuvens de gás ionizado chamadas de plasma e campos magnéticos que se erguem da atmosfera externa do Sol. Quando essas explosões são direcionadas à Terra, podem causar tempestades geomagnéticas, ou distúrbios significativos no campo magnético da Terra.

“Tempestades geomagnéticas podem impactar a infraestrutura em órbita terrestre e na superfície da Terra”, segundo o Centro de Previsão do Tempo Espacial dos EUA.

Como resultado, o centro notificou a Agência Federal de Gestão de Emergências, a rede elétrica da América do Norte e operadores de satélites para se prepararem para interrupções, especialmente considerando os preparativos e os esforços de alívio esperados para o furacão Milton, disse Dahl.

Historicamente, tempestades de nível 4 são comuns durante um ciclo solar, mas tempestades de nível 5, ou geomagnéticas extremas, como a que ocorreu em 10 de maio, são incrivelmente raras, afirmou Dahl. Esta nova tempestade tem 25% de chance de se tornar uma G5, disse ele.

Aumento da atividade solar

À medida que o Sol se aproxima do seu período máximo — o pico de seu ciclo de 11 anos, esperado para este ano — ele se torna mais ativo, e os pesquisadores têm observado erupções solares cada vez mais intensas.

A atividade solar aumentada causa auroras que dançam ao redor dos polos da Terra, conhecidas como luzes do norte, ou aurora boreal, e luzes do sul, ou aurora austral. Quando as partículas energizadas das ejeções de massa coronal atingem o campo magnético da Terra, interagem com os gases na atmosfera para criar essas luzes coloridas no céu.

Atualmente, os cientistas do centro acreditam que auroras visíveis provavelmente aparecerão em estados centrais do leste e no meio-oeste inferior dos EUA, mas ainda não se sabe se a tempestade causará um fenômeno global de auroras como a G5 em maio, disse Dahl. No entanto, se a tempestade escalar para G5, auroras poderão ser visíveis em estados do sul e em outras partes do mundo.

Oficiais da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) recomendam o uso do painel de auroras do centro para descobrir se luzes do norte e do sul são previstas para serem visíveis em sua área. O painel é constantemente atualizado e pode mostrar onde uma aurora pode aparecer em minutos após a informação se tornar disponível.

A chance de ver auroras também aumentou dramaticamente, dado que a escuridão chega mais cedo nesta época do ano. Observadores do céu nos EUA que avistaram auroras causadas por uma tempestade G3 no fim de semana viram as luzes do norte uma ou duas horas após o anoitecer, disse Dahl.

E mesmo que as exibições coloridas não sejam tão aparentes a olho nu, sensores em câmeras e câmeras de celulares podem capturá-las, disseram os oficiais do centro.

Potencial de interrupções

Cientistas da NOAA afirmaram que não acreditam que a tempestade desta semana supere a de maio. Antes disso, a última tempestade G5 a atingir a Terra ocorreu em 2003, resultando em cortes de energia na Suécia e danificando transformadores elétricos na África do Sul.

Durante a tempestade geomagnética de maio, a empresa de tratores John Deere relatou que alguns clientes dependentes de GPS para agricultura de precisão enfrentaram interrupções. Mas, na maior parte, os operadores da rede elétrica e de satélites mantiveram os satélites em ordem e adequadamente em órbita e gerenciaram o acúmulo de correntes geomagnéticas intensas nos sistemas de rede.

A tempestade solar de maio foi a tempestade de clima espacial mais mitigada com sucesso da história, disse Dahl.

Os cientistas continuam monitorando os picos de atividade solar à medida que aumentam, pois podem indicar onde o Sol se encontra atualmente em seu ciclo.

A velocidade da ejeção de massa coronal de terça-feira surpreendeu os cientistas do centro, pois é a mais rápida medida neste ciclo solar até agora, disse Dahl. Mas isso não significa que o pico da atividade solar esteja ocorrendo agora. Ciclos solares anteriores mostraram que algumas das maiores tempestades podem ocorrer após o pico, afirmou ele.

“Estamos no meio do máximo solar agora; só não sabemos se já atingimos o pico”, disse Dahl. “Isso será decidido mais tarde e pode ser ainda este ano ou até o início do próximo ano. A conclusão é que ainda teremos um período agitado com a atividade do ciclo solar até este ano, bem como no próximo e até o início de 2026.”