Foto de Neymar chama atenção por erro de Photoshop, e amiga se explica

Ao compartilhar as fotos, uma delas mostrou um “erro” que intrigou os seguidores.

É que uma mão apareceu na barriga de uma das amigas do craque. Rapidamente, fãs deixaram mensagens ironizando a situação.

“O photoshop é tão bom que mostra até as entidades saindo do corpo da pessoa”, comentou um. “Parece que o editor vai ser demitido, não é mesmo?”, questionou outro. “É por isso que quando você cruza com alguns famosos na rua a gente ignora, pois são muito diferentes das fotos”, escreveu outro.

A amiga em questão é Bianca Coimbra, casada com Cris Guedes, um dos ‘parças’ do Ney.

Craque está em resort de luxo