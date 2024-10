Furacão Milton atinge categoria 5 e gera ordem de evacuação na Florida com chances de consequências catastróficas

A cada dia, o furacão Milton está aumentando de tamanho e seus ventos perigosos estão se expandindo à medida que se aproxima da Flórida, cidade situada no extremo sudeste dos Estados Unidos da América (EUA).

Nesta terça-feira (8), ele atravessou a península de Yucatán, no México, e deve atingir a costa do estado americano na noite desta quarta-feira (9). Segundo as autoridades do Centro de Furacões dos Estados Unidos (NHC), Milton tem o potencial de ser um dos furacões mais destrutivos já registrados no centro-oeste da Flórida.

Na última segunda-feira (7), os ventos com força de tempestade tropical atingiram uma extensão de 130 km a partir do centro da tempestade, mas já ultrapassam hoje os 160 km, e deve continuar crescendo, podendo se estender por 370 km, cobrindo toda a Península.

De acordo ainda com as autoridades do país, o estado está em alerta constantes para ventos danosos, tempestades perigosas e chuvas intensas que irão afetar áreas além do cone previsto de impacto. Com a ordem de evacuação, muitos lugares já estão com falta de água potável e gasolina para a venda.