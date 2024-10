Gente como a gente, Futura Rainha do Reino Unido tem costume de economizar dinheiro

Quando se pensa realeza, logo se imagina que dinheiro é a última preocupação dos monarcas. No entanto, de acordo com o jornal britânico Express, para Kate Middleton, futura rainha do Reino Unido, esse é um assunto sério. Ela seria a melhor da família real, na hora de pechinchar e economizar.

Mãe de três filhos, a esposa do Príncipe William já foi vista algumas vezes agindo como um cidadão comum na hora de realizar compras. Os móveis do quarto de seus filhos, George e Charlotte, por exemplo, foram comprados em uma rede varejista “popular” chama Ikea, assim como os plebeus.