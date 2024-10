Giro europeu: Nottingham vence o Crystal Palace e se aproxima do G4 do Campeonato Inglês

O encerramento da oitava rodada do Campeonato Inglês se deu nesta segunda-feira. Jogando em casa, o Nottingham Forest venceu o Crystal Palace por 1 a 0 no City Ground, em Nottingham.

A primeira etapa foi sem gols, com Chris Wood tendo a melhor chance para os mandantes no final.

No segundo tempo, Eze chegou a carimbar a trave do Nottingham. Mas, aos 19, Wood pegou de primeira após a zaga afastar e fez o único gol da partida.

O resultado leva o Nottingham até o oitavo lugar, com 13 pontos, apenas quatro de distância para o G4 da competição. Já o Palace fica na 18ª colocação, com três pontos.

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Nottingham visita o Leicester, na sexta-feira, às 16h (de Brasília), no King Power Stadium. O Crystal Palace, por sua vez, recebe o Tottenham, no domingo, às 11h, no Selhurst Park.

Campeonato Italiano: Monza vence a primeira e sai da zona de rebaixamento

Pela oitava rodada do Campeonato Italiano, o Monza surpreendeu e venceu o Hellas Verona fora de casa, por 3 a 0. Dany Mota (2) e Alessandro Bianco foram os responsáveis pelos tentos.

Com a primeira vitória, o Monza sai da zona de rebaixamento e assume o 16º lugar, com sete pontos. Já o Hellas Verona fica na 13ª colocação, com nove pontos.

Em seu próximo compromisso, o Monza recebe o último colocado, Venezia, no domingo, às 11h. O Hellas Verona, por sua vez, visita a Atalanta no sábado, às 15h45.

Campeonato Espanhol: Las Palmas vence o Valencia no duelo dos lanternas

No fechamento da 10ª rodada do Campeonato Espanhol, o Las Palmas venceu o Valencia, fora de casa, por 3 a 2, num duelo da parte baixa da tabela.

Aos 13 minutos do primeiro tempo, Pepelu abriu o placar de pênalti para o Valencia. Álex Muñoz empatou para os visitantes aos 43.

O Las Palmas virou na segunda etapa. Aos 7, Campaña achou Fábio Silva, que mandou para as redes. Com 23 minutos, Pepelu agrediu Rodríguez em confusão e foi expulso.

Com um a mais, o Las Palmas chegou ao terceiro com Moleiro, aos 39. Tárrega chegou a diminuir para o Valencia aos 48, mas não foi suficiente para o empate.

Com a vitória, o Las Palmas sobe para a 19ª posição, com seis pontos, mesma pontuação do Valencia, que passa a ser o lanterna. Na próxima rodada, o Valencia visita o Getafe, no domingo, às 12h15. Já o Las Palmas recebe o Girona, no sábado, às 13h30.