Gisele Bündchen está grávida do terceiro filho, diz revista

Gisele Bündchen está grávida de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com Joaquim Valente. A informação foi confirmada por uma fonte próxima ao casal para a revista People, nesta segunda-feira (28/10).

“Gisele e Joaquim estão felizes com este novo capítulo em suas vidas e ansiosos para criar um ambiente de paz e amor para toda a família”, diz o comunicado.

O casal está junto desde junho do ano passado, após o fim do relacionamento da modelo com Tom Brady. Ela já é mãe de Benjamin Rein, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11.

Vale lembrar que a nova gravidez ainda não foi confirmada pelo casal.