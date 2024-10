Gladson comemora duplicação da rodovia AC-405: “Vai beneficiar milhares de pessoas”

O governador do Acre, Gladson Cameli participou nesta terça-feira (29), em Cruzeiro do Sul, da entrega da primeira etapa da duplicação da rodovia AC-405, no município do interior acreano.

Com orgulho, o gestor afirmou que a realização vai beneficiar não só a população do Juruá, mas todo o Estado, principalmente no trecho que dá acesso do perímetro urbano da cidade ao aeroporto internacional da cidade, até Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

“Essa tão importante obra vai beneficiar milhares de pessoas, não somente aqui, mas na grande maioria dos municípios. Nós estamos revitalizando todas as rodovias estaduais, com apoio dos nossos parlamentares Federais, senadores e da nossa bancada estadual, em parceria com as prefeituras”, afirmou.

Segundo estimativa, a duplicação da rodovia deve favorecer pelo menos 91 mil pessoas, segundo cálculos do próprio Governo do Estado. Ainda segundo Gladson, além dos agradecimentos a esses parceiros, os servidores também devem ser parabenizados por essa realização.

“O mais importante é agradecer a todos os servidores do estado que tem nos ajudado a melhorar a vida das pessoas. O trabalho não para”, comentou.



Com R$ 47 milhões investidos, a obra conta com recurso do Estado e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a duplicação contemplou 11 km nessa primeira fase.