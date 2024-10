Gladson vai aos Emirados Árabes para atrair investimentos de sustentabilidade para o Acre

O governador Gladson Cameli, junto com uma delegação do Acre, visita a embaixada do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi, para apresentar a investidores de instituições bancárias, empresas ligadas à transformação energética e também à agricultura sustentável, projetos ambientais do Acre.

Além disso, Gladson também vai tratar de possíveis investimentos nas áreas de desenvolvimento sustentável, crédito de carbono e bioeconomia.

A delegação acreana foi recebida pelo embaixador do Brasil, Sidney Leon Romeiro, na residência da Embaixada do Brasil em Abu Dhabi.

“Depois de 19 horas de voos, estamos aqui em Abu Dhabi, em uma agenda oficial com o embaixador do Brasil aqui em sua residência, acompanhado do nosso secretário de Fazenda, que veio também respaldar toda essa possível negociação, pauta e discussão”, disse.

Gladson afirmou que está sempre colocando o Acre no protagonismo ambiental. “Por mais que estamos passando uma das maiores secas que o mundo está vivenciando, mas o Acre está fazendo o dever de casa e aqui é a prova de que o mundo está abrindo as portas para o nosso estado porque está fazendo seu dever”, completou.

