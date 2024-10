Gleici Damasceno compartilha experiência no Círio de Nazaré, em Belém: “Além do espiritual”

A influenciadora e atriz, Gleci Damasceno, publicou nesta terça-feira (15), em suas redes sociais, momentos que viveu no Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, que reuniu cerca de 2 milhões de pessoas.

A maior procissão católica do Brasil ocorreu neste domingo (13), e percorreu por mais de 5h o percurso no centro histórico da cidade, entre outros pontos conhecidos nacionalmente. De acordo com a acreana, a experiência de estar presente na ocasião vai além do espiritual.

“Viver o Círio de Nazaré é sentir a energia da fé que une milhões de pessoas em uma só voz, movidas pelo amor e devoção. Ver a cidade se transformar para acolher a maior manifestação religiosa do Brasil me fez entender a força da fé e da tradição que atravessa gerações. O coração se enche de gratidão e reverência”, afirmou.

A procissão deste ano também contou com a participação de nomes importantes, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cantora Gretchen caminhou no meio da multidão para pagar promessas.