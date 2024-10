Governo ainda não tem nome para ocupar oficialmente a presidência da Fundhacre

O pedido de exoneração da gestora Ana Beatriz de Assis Souza, que ocupava o cargo de presidente da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) deixou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, ocupando as duas funções de forma cumulativa.

Ao ContilNet, o governador Gladson Cameli afirmou que ainda não há um nome para ocupar o cargo, mas que a equipe tem estudado sobre possibilidades que estão sendo levantadas e conversas estão sendo realizadas para encontrar um novo gestor.

“Pedro segue à frente da pasta, como secretário de Saúde, e vamos continuar verificando um nome para o cargo (na Fundhacre). Por enquanto, ainda não temos definido”, disse o governador.

Ana Beatriz assumiu o cargo neste ano, após a saída de João Paulo Silva, que se afastou do cargo para concorrer uma vaga na Câmara Municipal, nas eleições de 2024. Na mesma edição do diário, Ana Beatriz foi nomeada como diretora executiva do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC).

Na última semana, foi exonerada do cargo de secretária de Meio Ambiente a gestora Julie Messias. Gladson disse que as exonerações não ocorreram por questões pessoais ou políticas.

“Não é descontentamento. Julie e Ana Beatriz são excelentes gestoras e fizeram o melhor que puderam enquanto estiveram à frente de suas pastas. Não vou levantar questões pessoais aqui, porque não se trata disso. Respeito a trajetória das duas e suas condutas. É uma questão estratégica e interna toda essa mudança, que visa o melhor para o serviço público”, disse o governador.

Cameli foi questionado sobre outras possíveis mudanças em sua equipe e disse que está satisfeito com o trabalho que está sendo realizado, até o momento.

“Eu não quero fazer um rodízio de gestores dentro do Governo. Isso prejudica a gestão, o serviço que está sendo oferecido às pessoas. Toda mudança é necessária, mas ficar fazendo mudanças constantemente é prejudicial. Estou satisfeito com a equipe que tenho e, qualquer alteração futura, será feita somente se for necessário. E quem dirá isso é o próprio secretário. A saída de um secretário depende muito mais dele do que de mim. Ele vai dizer como o trabalho dele está sendo feito e se está alcançando a população como deve alcançar”, enfatizou.