Governo Lula envia quase R$ 4 milhões em recursos para Saúde do Acre; veja detalhes

Na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira (30), o Ministério da Saúde publicou uma portaria que oficializa o repasse de assistência financeira complementar referente ao mês de outubro para estados e municípios.

Com um valor que chega a R$ 3,7 milhões, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e 17 municípios acreanos foram incluídos na lista do repasse.

A Sesacre recebeu um valor de R$ 2,4 milhões. Já entre os municípios, Cruzeiro do Sul recebeu a maior fatia, com R$ 271 mil, seguido por Rio Branco com R$ 220 mil e Sena Madureira, que obteve R$ 149 mil.

Os recursos serão investidos no apoio à saúde pública e no fortalecimento das ações regionais da pasta no Acre.