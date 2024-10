Grêmio perde para o Atlético-MG em jogo atrasado pelo Brasileirão

A partida, válida pela 6ª rodada, mantém o clube em 11º na tabela. Longe da Libertadores, mas também com vantagem para o Z-4. Agora, com um Gre-Nal pela frente.

De volta ao comando do time na beira do campo após cumprir a suspensão de quatro jogos, Renato escalou a equipe com uma série de alterações. As principais no setor defensivo. Igor Serrote foi confirmado como lateral titular, com a dupla de defesa formada por Rodrigo Ely e Jemerson. Os dois zagueiros voltaram de lesões musculares e começaram a partida na Arena do Galo.

O primeiro tempo na Arena do Galo foi bastante movimentado. Apesar de ter criado as melhores oportunidades, o Grêmio terminou a metade inicial do confronto em desvantagem.

Edenilson teve a primeira oportunidade de gol da noite. Aos dois minutos, o meio-campista aproveitou rebote de uma cobrança de escanteio e arriscou um chute de pé esquerdo. Matheus Mendes saltou e evitou o gol gremista. Com um trio de atacantes, o Atlético-MG também mostrou sua força. Hulk recebeu a bola e driblou três vezes Jemerson até entrar na área do Grêmio. Após o contato do defensor gremista, o atacante caiu no gramado. Pênalti marcado. E depois convertido por Hulk, com apenas 11 minutos de partida.

A resposta do Tricolor quase aconteceu segundos depois. Logo depois do reinício do jogo, Braithwaite recebeu no ataque. O centroavante gremista driblou Battaglia, tentou um toque por cobertura em Matheus Mendes e marcou no rebote da finalização para empatar a partida. Mas o lance foi anulado por um toque de mão no início da jogada.

O Grêmio não desistiu da partida e encontrou novamente o caminho das redes. Dodi recuperou a bola e encontrou Aravana completamente livre. O chileno invadiu a área do Galo e acertou um chute no ângulo de Matheus Mendes. Um golaço aos 23 minutos.