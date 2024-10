Gritaria e cacos de vidro: briga generalizada toma conta de A Fazenda

Na noite desse sábado (26/10), Zé Love protagonizou uma briga generalizada com Yuri Bonotto em A Fazenda 16. O ex-jogador partiu pra cima do ex-bombeiro do Programa Eliana depois de se desentender com Luana Targino.

A treta começou quando Zé estava demorando no banheiro. A modelo aguardava a vez de usar e sinalizou. “Eu vou bater”, falou. “Então, beleza. Da próxima vez você vai esperar 50 minutos”, debochou o ex-atleta.

“Você é grosso, estúpido”, apontou Luana. “Você é baixa. Se tem uma pessoa baixa, essa pessoa é você. Você é nojenta. Pega bosta, cospe nas pessoas, além de ser muito falsa”, disparou Love.

Nervosa, a ex de Férias com o Ex começou a gritar: “Nunca te chamei de agressor, nunca comprei briga, nunca te tratei mal”. Zé rebateu: “Você fez discurso sim, me chamando de agressor”.

Não satisfeito, o ex-amigo de Neymar debochou de Luana, que estava debulhando lágrimas: “Vai lá com o seu chefe [Sacha]. Você trata todo mundo bem, nossa, como você é… Desde o primeiro dia você me tratou mal, não se faça de santa e chore agora, não”.

A moça deu as costas e foi sozinha para a casa da árvore. Nisso, Zé Love surtou e saiu da sede reclamando:

“Todo mundo quer ficar falando do meu filho nessa p*rra, mano! Já, já eu vou tomar a p*rra de uma atitude que eu não quero. Se for ficar falando do meu filho, o bicho vai pegar nessa casa, desgraça! Vai ficar toda hora falando do meu filho?”, refletiu.

Yuri, que ouvia a lamentação, resolveu comprar a briga da modelo: “Quem está falando do seu filho? Vai ficar gritando com ela? Machista do c*”. Em seguida, o clima ficou acalorado e os dois começaram a se enfrentar aos berros.

Durante o conflito, Sacha Bali tentou amenizar, mas logo se envolveu na confusão. Fernanda tentou apartar e também encarou o ator, dando um empurrão. Outros peões foram até o pátio e o Playplus, plataforma que transmite o programa ao vivo, saiu do ar.

Depois de alguns minutos, apareceu Gizelly Bicalho e Camila Moura varrendo alguns cacos de vidros do chão. No intervalo, não se sabe o que de fato aconteceu para que os objetos tivessem se quebrado. Eita!