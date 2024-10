Grupo Arasuper celebra 43 anos de sucesso com grande evento para parceiros e fornecedores

No último dia 04 de outubro de 2024, o Grupo Arasuper realizou um grandioso evento no Centro de Eventos Gran Reserva para comemorar seus 43 anos de fundação. O encontro reuniu mais de 400 convidados entre parceiros de negócios, incluindo fornecedores e colaboradores, em um momento de celebração e reconhecimento.

Durante o evento, foi lançada a super campanha de aniversário das Redes de Varejo e Atacado, atuantes nos estados do Acre e Rondônia. Para a gestora comercial Rozeane Araújo, a ocasião foi de extrema importância para reforçar a gratidão a todos os parceiros que, ano após ano, contribuem para o sucesso das campanhas de vendas da empresa.

Adem Araújo, sócio diretor, destacou a importância das parcerias construídas ao longo dos 43 anos, enquanto Aldenor Araújo, também sócio diretor, reforçou a força do trabalho conjunto como chave para as conquistas do grupo. Já Marcos Campos, gestor de marketing, pontuou a relevância desse momento para a estratégia de marketing da empresa, enfatizando a confiança depositada pelos parceiros nas ações e inovações desenvolvidas ao longo dos anos.

O evento foi marcado por celebrações, discursos de agradecimento e o compromisso renovado de seguir crescendo junto com seus parceiros. O Grupo Arasuper, que tem forte atuação no varejo e atacado, segue consolidando sua presença no mercado, com olhar voltado para o futuro.

Parabéns ao Grupo Arasuper.

Confira a galeria de fotos: