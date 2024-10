As edições de despedida do Buteco nos EUA ocorrem em 19 de outubro, em Miami, e no dia 26, em Boston.

Em live que durou quase 1 hora nessa segunda-feira (30), o cantor voltou a falar que é inocente e negou ter fugido para os EUA. “Jamais vou fugir das minhas responsabilidades […] Tudo isso aconteceu de surpresa, falei para Andressa pra vir para os EUA, preciso proteger meus filhos. Tô aqui desde o dia 14 de setembro, tenho shows no dia 19 de outubro em Miami e dia 26 estarei em Boston. Eu não sou bandido”.

Sobre o mandado de prisão, que depois foi revogado, ele afirma: “Por dentro, foi super tranquilo. Fui pego de surpresa. Tô à disposição, só que tenho minhas coisas, tenho turnê aqui nos EUA”.

Vale lembrar que o cantor é investigado na mesma operação que prendeu Deolane no dia 4 de setembro. A ex-Fazenda foi solta no dia 24 após determinação do Tribunal de Justiça de Pernambuco, juntamente com a mãe, Solange, que também é investigada por crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.