Haaland supera Neymar e sobe no ranking de artilheiros da história da Champions League

Erling Haaland segue quebrando marcas na carreira. E, nesta quarta-feira (23), no Etihad Stadium, quebrou mais uma, na goleada por 5 a 0 sobre o Sparta Praga, pela 3ª rodada da Champions League.

Autor de dois gols na partida – um deles uma pintura “à la Ibrahimovic” -, o atacante norueguês subiu no ranking da artilharia da competição continental e superou até mesmo o astro brasileiro Neymar, ex-Barcelona e PSG.

Agora Haaland tem 44 gols em 42 jogos na competição continental, que também já atuou representando o Borussia Dortmund. Enquanto Neymar, agora no Al Hilal, tem 43.

O atacante do Citizens subiu para o 18° lugar no ranking, empatando em gols com o marfinense Didier Drodgba, que já se aposentou dos gramados.

Além de Neymar, Haaland também superou a lenda italiana Alessandro Del Piero, que anotou os mesmos 43 gols do brasileiro.

A distância para Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que lideram a artilharia da Champions, porém, ainda segue longa. Confira o ranking atualizado:

Cristiano Ronaldo – 141 gols Lionel Messi – 129 Robert Lewandowski – 95 Karim Benzema – 90 Raúl – 71 Ruud van Nistelrooy – 60 Andriy Shevchenko – 59 Thomas Müller – 54 Thierry Henry – 51 Filippo Inzaghi – 50 Zlatan Ibrahimovic – 49 Alfred Di Stéfano – 49 Kylian Mbappé – 48 Mohamed Salah – 48 Eusébio – 47 Sergio Aguero – 47 Didier Drogba – 44 Erling Haaland – 44 Neymar – 43 Alessandro Del Piero – 43

