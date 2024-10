Halo solar: fenômeno é registrado no céu do Acre e impressiona população; VEJA O VÍDEO

Foi avistado no céu acreano, por volta das 8h, o fenômeno solar Halo, na manhã desta terça-feira (1º). O fenômeno no céu de Rio Branco foi registrado pela população.

O Halo solar é um fenômeno óptico ao redor do Sol, causado pelas refrações e reflexões da luz em pequenos cristais de gelo suspensos nas nuvens da troposfera. O fenômeno acontece da mesma maneira que o arco-íris. No caso do halo solar, forma um circulo por causa da geometria dos cristais de gelo.

Segundo especialistas, esta é uma forma primitiva de prever a chuva. “Geralmente, no final ou no começo de uma temporada chuvosa, os halos se tornam bastante comuns”, explicou o meteorologista Werton Costa ao g1.

VEJA O VÍDEO: