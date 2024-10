Homem em situação de rua tenta assalto, mas leva ripada na cabeça e acaba preso pelos vigilantes do PS

O morador em situação de rua, Leandro de Lima Nascimento,32 anos, foi perseguido, ferido com uma ripada na cabeça e preso pelos vigilantes do pronto-socorro de Rio Branco na madrugada deste domingo (27), nas proximidades de um posto de combustível na Avenida Nações Unidas, no bairro do Bosque.

Segundo informações de testemunhas, Leandro estava com uma faca tentando assaltar e furtar pessoas que participavam de uma comemoração nas proximidades de um posto de combustível na Avenida Nações Unidas. Pessoas que estavam na festa perceberam a intenção de Leandro e, rapidamente, homens foram até o suspeito, que começou a correr, mas mesmo assim foi atingido na cabeça.

Para evitar mais agressões, Leandro conseguiu correr até o PS e, mesmo sangrando muito e com a faca nas mãos, foi detido pelos seguranças do pronto-socorro, que, temendo pela segurança dos profissionais da unidade de saúde, o renderam e algemaram. Em seguida, ele recebeu o atendimento médico necessário.

A Polícia Militar foi acionada e, após o morador em situação de rua receber alta médica, ele será levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para que sejam tomadas as medidas cabíveis.