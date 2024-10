Homem fica ferido após colisão entre motos em ramal no interior do Acre

O motociclista Antôniel Silva de Oliveira, 26 anos, ficou gravemente ferido após colidir com outra moto na noite deste sábado (26), no km 75 da rodovia AC-40, no Ramal do Epitácio, na zona rural do município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Antôniel trafegava no sentido cidade/zona rural em uma motocicleta com outra pessoa na garupa, quando entrou em alta velocidade em uma curva, perdeu o controle e bateu de frente com outra moto que vinha no sentido contrário, transportando mais duas pessoas.

Com o impacto, todos caíram no ramal. Antôniel teve fraturas nas duas pernas e no braço esquerdo. Os demais sofreram apenas escoriações pelo corpo.

Populares que passavam no momento do acidente também ajudaram as vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas ao Hospital Marinho Monte, em Plácido de Castro. Como o estado de saúde de Antôniel era mais grave devido às fraturas, ele foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco em estado estável, mas precisará passar por cirurgia.

O Policiamento de Trânsito também foi acionado, mas as motos já haviam sido retiradas do local e levadas para uma propriedade rural nas proximidades.