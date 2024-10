Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

PRESENÇA DE ESPÍRITO

Data estelar: Mercúrio e Urano em quincunce.

Numa hora parece estar tudo sob controle e o panorama brinda com serenidade, na hora seguinte tudo degringola e se descontrola, brindando com a angústia da incerteza; os trancos, barrancos e solavancos da realidade mundana vão se tornando mais frequentes e com maior intensidade, como um terremoto que se mantém ativo por mais tempo do que seria natural e esperado.

Haja presença de espírito para se manter imparcial no meio desse angu em que se transformou o mundo, os negócios, relacionamentos e até as distrações, porque nada pode nos ajudar nessa hora a não ser a imparcialidade e o espiritual esforço de preservar igualdade de ânimo diante dos acontecimentos, tanto os que nos afetam positivamente quanto os de natureza negativa também.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É difícil lidar com pessoas ambíguas, que parecem concordar, mas ao mesmo tempo discordar, de tal maneira, que seria impossível se associar a elas e fazer algo interessante. Tolere, esse tipo de pessoa veio para ficar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

São tantas coisas que ainda precisam ser organizadas que parece que nunca vai começar o baile. Vai chegar uma hora em que você vai ter de começar a atuar e desempenhar seu papel, a despeito de o cenário não estar pronto.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Cabe a você demonstrar que não é impossível realizar as pretensões atuais, a despeito dessa torcida contra que só consegue enxergar problemas e dificuldades insuperáveis. Faça a sua magia, demonstre.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Mesmo que você tenha feito sempre tudo de determinado jeito, ainda assim o tempo é implacável e muda todas as coisas. Todas as tradições nasceram em algum momento, e por terem nascido, terminarão também.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O que você tiver de dizer, diga com total desapego aos resultados, com a alma orientada exclusivamente pela necessidade de esclarecer o panorama a todas as pessoas envolvidas. As reações delas não estão sob seu controle.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O momento é complexo, porque em certos momentos tudo parece ao alcance da mão, para no instante seguinte estar tudo tão fora do alcance que sua alma é tentada a desistir. Procure agir com total desapego dos resultados.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Caiu no seu colo a responsabilidade de coordenar tudo para que as coisas fluam da forma mais organizada possível, e nesse sentido você precisa ter em mente que nada nem ninguém vai ajudar no processo, ao contrário.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Parece estar tudo certo, mas um pressentimento estranho não permite que sua alma concorde com isso, para ela algo está fora do lugar e precisa ser investigado antes de tudo degringolar. Essa é sua missão do momento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A teoria é linda, mas ninguém sabe como colocar as coisas em prática, e isso faz toda a diferença do Universo, porque de ideias os seres humanos estão cheios, mas de boa vontade de praticar, esses são poucos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É irrelevante que os resultados não estejam à altura das expectativas, o que importa mesmo é sua alma não perder tempo com lamentos que, depois, se mostrariam totalmente inúteis. Melhor seguir em frente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As ideias não estão sujeitas à força da gravidade, levitam no infinito sem nenhum compromisso de passarem para a realidade concreta. Elas produzem entusiasmo, e o resto fica por conta de sua força de vontade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

De vez em quando é propício mandar a prudência passear, e a despeito do nó na barriga que dá o medo, ainda assim atuar com atrevimento, passando através de todas as restrições e se lançando à aventura.