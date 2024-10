Hulk se torna maior artilheiro do Atlético-MG no século; veja ranking

Hulk marcou um gol histórico na noite desta quarta-feira (9), na Arena MRV, na vitória do Atlético-MG diante do Grêmio por 2 a 1, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. De pênalti, o ídolo alvinegro abriu o placar e marcou o gol de número 113 com a camisa do Galo.

O gol coloca o camisa 7 do Galo como maior artilheiro do clube no século. Antes do gol desta noite, Hulk estava empatado com Tardelli na liderança do ranking com 112 gols cada.

Hulk foi contratado pelo Atlético em janeiro de 2021. Desde então, são 214 jogos e sete títulos com a camisa alvinegra: tetracampeão mineiro (2021-2024), campeão Brasileiro (2021), da Copa do Brasil (2021) e da Supercopa do Brasil (2022).

Com a liderança do século “garantida”, Hulk agora se vira para a lista de maiores artilheiros da história do clube. Atualmente na 15ª posição com 113 gols, o próximo ‘alvo’ na lista é o atacante Tomazinho. O jogador, que defendeu o Galo entre os anos 1954-1958 e depois de 1959 a 1960 fez 118 gols em 162 jogos com a camisa alvinegra.

Artilheiros do Atlético no século