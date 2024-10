Igreja Videira realiza evento de fé e comunhão no Via Verde Shopping

Nesta segunda-feira (21), a Igreja Videira realizou um evento que trouxe momentos de fé, harmonia e esperança para os frequentadores da praça de alimentação do Via Verde Shopping, em Rio Branco. O que inicialmente parecia uma simples ida ao cinema se transformou em um encontro especial com cânticos e oração, promovendo interação entre a comunidade riobranquense.

O Pastor Heberson, líder da Igreja Videira, junto com sua família e membros da comunidade cristã, lançou uma palavra de fé e amor sobre todos os presentes.

“Nós, enquanto Igreja, queremos abençoar nossa cidade. Eu vim de Goiânia com minha família, num chamado de Deus para os nossos corações a respeito do Acre. Sobre este lugar, queremos profetizar amor, paz, prosperidade e esperança da parte de Cristo Jesus. Nossa missão é levar nossos irmãos à paz e à graça de serem salvos em Cristo, que nos ama incondicionalmente”, destacou o Pastor.

Durante o evento, que durou cerca de 4h30, entre a exibição do filme A Forja e a interação com a comunidade, funcionários e clientes do shopping também foram impactados.

“Aqueles que estavam trabalhando no comércio e os clientes presentes na praça de alimentação receberam orações e bênçãos”, destacou a organização.

O cabeleireiro Nonato, que esteve presente no evento com alguns amigos, compartilhou sua experiência: “O filme ‘A Forja’ realmente me emocionou. Chorei duas vezes durante a sessão. A mensagem do filme tocou profundamente não só a mim, mas também aos convidados que levei. Eles ficaram encantados, não apenas com o conteúdo da obra, mas com o acolhimento que receberam da comunidade da Igreja Videira. Foi uma noite especial, e todos saíram de lá com o coração cheio de paz e esperança”, disse.

O Pastor Heberson ressaltou que sua vinda ao Acre foi fruto de um chamado de Deus, com o objetivo de espalhar a mensagem de amor, perdão e salvação. Ele expressou a alegria de estar na cidade com sua família, determinado a cumprir esse propósito.

Estima-se que cerca de 90 pessoas participaram do evento, que reuniu não apenas membros da Igreja Videira, mas também outros fiéis que estavam presentes no shopping, tornando a noite uma oportunidade de comunhão e fortalecimento da fé.

Veja fotos: