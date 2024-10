A Polícia Civil da Bahia identificou os dois suspeitos do assassinato do ex-ator mirim João Rebello, de 45 anos, na noite da última quinta-feira (24/10), em Trancoso (BA), além de confirmar que as investigações indicam que ele foi morto por engano. O nome dos suspeitos ainda não foi divulgado.

João foi encontrado morto pelos policiais dentro do próprio carro. Testemunhas contaram para a polícia que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, se aproximaram do veículo, atingiram o ex-ator mirim à queima-roupa e depois fugiram. João Rebello atuou em várias novelas da TV Globo, onde ficou contrarado por 11 anos. Entre as tramas das quais fez parte estão Cambalacho (1986), Bebê a Bordo (1989), Deus nos Acuda (1992), Vamp (1991) e Zazá (1997).