A ginasta Jade Barbosa publicou algumas fotos ao lado das amigas, também famosas na ginástica artística, Flávia Saraiva e Daiane dos Santos. Em publicação nesta quinta-feira (10), no Instagram, a atleta mostrou que as duas a ajudaram a arrumar seu véu, durante casamento realizado na Itália.

“Para minhas testemunhas e amigos, obrigado por tudo!”, escreveu Jade na legenda da publicação.

Jade Barbosa se casou com o empresário Leandro Ferlini após cinco anos de relacionamento. O casório em terras europeias foi realizado na última terça-feira (8). No começo de setembro, a ginasta realizou seu casamento civil no Brasil.