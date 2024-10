Joaquim Medeiros, marido de Socorro Neri, recebe alta da UTI e retorna para casa após cirurgia

Joaquim Medeiros, marido da deputada federal Socorro Neri e carinhosamente conhecido como Quincas, recebeu alta da UTI de um hospital em Brasília neste domingo (27), após enfrentarR uma internação causada por uma inflamação aguda no fígado.

O procedimento cirúrgico para a retirada de um cálculo no ducto colédoco trouxe alívio e esperança à família.

Socorro expressou sua gratidão a todos que cuidaram de Quincas e destacou a importância de estar ao lado dele neste momento delicado: “Estar ao lado do meu parceiro de jornada há 35 anos, neste momento tão delicado, foi a prioridade. Agradeço a todos pela compreensão da minha ausência nas atividades do nosso Acre. Sabemos que as próximas semanas exigirão cuidado, mas com fé e amor, seguiremos juntos. Deus é bom o tempo todo.”

As mensagens de apoio e carinho dos amigos e seguidores não demoraram a chegar, com solidariedade em torno da recuperação de Quincas.