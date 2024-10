BLOG DO TON: jogo da Mesa Diretora da Câmara de Rio Branco – três partidos saem na frente

PP, PL e União Brasil: esses são três dos partidos que já começaram a discutir uma nova Mesa Diretora da Câmara de Rio Branco. Informações de bastidor dão conta de que essas siglas podem se unir, e podem construir uma chapa compondo com outras legendas. Somente essas três forças, caso a junção se torne uma realidade, possuem 12 cadeiras. Número suficientemente necessário para uma eleição como essa, já que representa maioria da Casa.

No PP, dois nomes se sobressaem para o jogo do presidente: Bruno Moraes, o mais votado e mais… interessado; e Samir Bestene, que tentou o cargo na última eleição, mas agora pode vir mais forte. No PL, o atual presidente Raimundo Neném deve buscar apoio para sua reeleição. E no União Brasil, o nome de Joabe Lira chama atenção principalmente pelas boas relações com o prefeito Tião Bocalom (PL-AC).

Ainda é cedo para definir o assunto, mas fontes desta santa coluna garantem: do andar mais baixo ao mais alto, reuniões já discutem o assunto.

PRÓXIMA LEGISLATURA — O presidente Neném só não poderá usar da mesma prerrogativa do deputado Nicolau Júnior, que adiantou a eleição da Mesa Diretora da Aleac para não correr riscos. É que a Mesa da Câmara precisa ser votada pela próxima legislatura, que ainda nem tomou posse.

NA GESTÃO — Gostei muito do que conheci da candidata Degmar Kinpara. O pouco contato que tivemos nas eleições me revelaram uma mulher inteligente, simpática e com um futuro promissor na política. Mas essas notícias que chegam da FEM, de uma suposta caça às bruxas por conta do seu desempenho nas urnas, não soa bem. Se a FEM — que na eleição passada, foi uma protagonista — não agradou, talvez o problema esteja na gestão.

PODE CUSTAR CARO — A imaturidade do deputado estadual Tadeu Hassem pode custar caro à sua irmã, a prefeita Fernanda Hassem, que sonha com voos mais altos. Na política, não existe espaço para amadorismos e nem para chiliques.

PRERROGATIVA — Ainda que alguém discorde, um colunista de política tem liberdade para emitir suas opiniões, isso é de sua prerrogativa. Assim como um deputado sente que é de bom tom usar a tribuna da Casa do Povo para falar de candidato que bebeu todas e tomou banho de mangueira. Me solidarizo com o colega Astério Moreira.

NOTA 10 — Uma das melhores campanhas de todos os tempos é a promovida recentemente pelo Governo do Acre, para promover uma ação de Dia das Crianças e os protagonistas são filhos do governador Gladson e secretários. Criativa, envolvente e muito bem produzida. Nota 10 para o time da secretária Nayara Lessa!

CURIOSO — O deputado Eduardo Ribeiro (PSD-AC) usou a tribuna da Aleac na terça-feira (8) para denunciar a morte de centenas de peixes no Rio Acre. Com direito a vídeo e tudo. O curioso é que, de acordo com fontes palacianas, o assunto ainda nem havia sido denunciado às autoridades competentes. Que vão, nesta quarta-feira (9) de forma integrada — Sema, Semeia e Imac —, cuidar do caso. Que coisa, hein?

NANICO — Elegendo somente o prefeito da pequena Capixaba, o União Brasil saiu nanico dessas eleições.

NA CAPITAL — O mesmo não pode ser dito na capital, com três vereadores e composição promissora com prefeitura e governo. Esforços do secretário Fábio Rueda, junto do senador Márcio Bittar.

CAMINHO ABERTO — Sem impor nada, na humildade e colocando a cara à tapa — estando em momento delicado — Mailza participou da campanha de Bocalom e pode ter deixado caminho aberto para conversas. Ninguém me disse isso, são apenas achismos desta santa coluna.

BATE-REBATE

– O candidato Pablo Marçal disse que só apoia Nunes para o segundo turno se houver pedido de perdão da parte do próprio Nunes, Tarcísio e Bolsonaro (…)

– (…) Então tá! (…)

– (…) E se ninguém pedir? Vai pedir votos para o Boulos?

– Com um vereador eleito, o Solidariedade vai brigar por mais espaço na capital (…)

– (…) O partido cresceu em todo o estado, sob o comando do bom deputado Afonso Fernandes.

– Quem já começa a fazer mistério sobre 2026 é o deputado estadual Emerson Jarude (…)

– (…) Será que planeja voos mais altos?

– Por falar em prefeitura mais acima, colocam palavras na boca do prefeito Tião Bocalom (…)

– (…) Ele nunca disse que vai disputar o governo; disse que quer ser prefeito (…)

– (…) Esse frisson causado pelas suas falas misteriosas tem mais a ver com outros que desejam postular o cargo do que com ele em si, que está muito bem, obrigado.