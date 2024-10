John Amos, ator de “Um Príncipe em Nova York”, morre aos 84 anos nos EUA

John Amos, um dos atores do filme “Um Príncipe em Nova York”, morreu aos 84 anos, de acordo com a assessora de imprensa dele, Belinda Foster. Ao longo de sua carreira, ele também ficou conhecido como o patriarca da família no seriado de sucesso “Good Times” e o Kunta Kinte adulto na famosa minissérie original “Roots”.

Foster disse à CNN por telefone nesta terça-feira (1º), que Amos morreu em 21 de agosto em Los Angeles de causas naturais. Ela também compartilhou uma declaração do filho de Amos, Kelly Christopher Amos, por e-mail.

“É com profunda tristeza que compartilho com vocês que meu pai fez a transição”, dizia a declaração. “Ele era um homem com o coração mais gentil e um coração de ouro… e era amado no mundo todo. Muitos fãs o consideram seu pai na TV. Ele viveu uma vida boa. Seu legado viverá em seus excelentes trabalhos na televisão e no cinema como ator”.

Quem foi John Amos?

Nascido e criado em East Orange, Nova Jersey, Amos encontrou sua primeira paixão nos esportes após se apaixonar pelo futebol americano e jogar na Colorado State University. Embora tenha se formado em serviço social, ele fez testes com o Kansas City Chiefs, o Denver Broncos e o British Columbia Lions, da Liga Canadense de Futebol.

Em um vídeo compartilhado pelos Chiefs, Amos disse uma vez que era um “jogador de futebol americano do ensino médio um pouco melhor do que a média”.

“Tudo o que eu sempre quis fazer durante toda a minha vida foi jogar futebol profissional”, disse Amos no clipe. “Imaginei que essa seria a melhor maneira de escapar do estrato econômico em que parecíamos estar presos”.

Mais tarde, Amos lembraria que o técnico do Kansas City Chiefs, Hank Stram, disse a ele, ao interromper o futuro ator de seu breve período no time: “Você não é um jogador de futebol, você é um jovem que por acaso está jogando futebol”.

Após períodos como assistente social e redator em Nova York, Amos voltou-se para a atuação, conseguindo o papel do meteorologista Gordon “Gordy” Howard em “The Mary Tyler Moore Show”, o que daria início à sua ascensão em Hollywood.

Pequenos papéis em outros programas de televisão de sucesso dos anos 1970, incluindo “Love American Style”, “Sanford and Son” e “The New Dick Van Dyke Show” viriam a seguir. Mas foi seu papel como Sr. James Evan, o pai severo em “Good Times”, fez com que Amos se tornasse uma estrela.

Em uma entrevista de 2020, Amos falou sobre deixar a série de sucesso depois de dois anos após uma “disputa” com os escritores brancos sobre como a família negra no centro da série estava sendo retratada.

“Eu senti que sabia mais sobre o que uma família negra deveria ser e como um pai negro agiria do que nossos escritores, nenhum dos quais era negro”, disse Amos na época. “A ideia deles sobre o que uma família negra deveria ser e o que um pai negro seria era totalmente diferente da minha, e a minha estava impregnada de realidade”.

Amos disse que o criador do programa, Norman Lear, eventualmente aceitou sua maneira de pensar anos depois. O casal teria se reconciliado e se abraçado publicamente durante o especial de reunião ao vivo da TV “Good Times” de 2019.

A raça voltou a estar em primeiro plano quando Amos interpretou Toby, a versão adulta do escravizado Kunte Kinte na minissérie aclamada pela crítica de 1977, “Roots”, que rendeu a Amos uma indicação ao Emmy.

“Eu sabia que era um papel transformador para mim, como ator e apenas de um ponto de vista humanístico”, ele disse à revista Time em 2021. “Foi o ápice de todos os equívocos e papéis estereotipados que eu tinha vivido e visto sendo oferecidos a mim. Foi como uma recompensa por ter sofrido essas indignidades”.

O papel em “Roots” o reuniu com a atriz Leslie Uggams, para quem ele havia escrito em sua curta série de variedades da CBS no final dos anos 1960.

Amos apareceu em outros papéis adorados ao longo dos anos, incluindo o da dona de um restaurante de fast food Cleo McDowell na comédia de sucesso de Eddie Murphy de 1988 “Um Príncipe em Nova York” e sua sequência de 2021.

No ano passado, Amos se envolveu em problemas familiares interpessoais após alegações de abuso de idosos e especulações de que ele estava com problemas de saúde provocados por familiares.

“Para todos os meus fãs, quero que saibam que estou bem”, disse Amos na época. “Não estou na UTI nem nunca lutei pela minha vida”.