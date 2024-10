Jovem desaparecido durante temporal estava dentro de bueiro quando foi surpreendido por enxurrada

A avenida Sylvio Moro fica às margens do Ribeirão Piçarrão, córrego que, frequentemente, sofre com inundações. No local, carros foram filmados boiando durante o temporal desta quinta.

Chuva em Campinas

A forte chuva em Campinas na quinta-feira provocou alagamentos, arrastou carros, derrubou árvores e invadiu hospitais.

De acordo com a Defesa Civil, foram 68 milímetros durante 1h30, segundo a medição no Jardim das Bandeiras. Confira balanço abaixo.

A Prefeitura de Campinas disponibilizou 600 agentes para atuar na limpeza e desobstrução de ruas que tiveram alagamentos e quedas de árvores.

Na noite de quinta, a metrópole registrou pelo menos seis pontos de alagamentos em vias e 11 em imóveis, de acordo com a Defesa Civil. Pelo menos seis árvores caíram.

Na manhã desta sexta, há bloqueios em três ruas, segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec):

Waldemar Paschoal com a Avenida Prefeito José Nicolau Ludgero Maselli (nos dois sentidos);

Via expressa Adhemar Paschoal com a Coronel Quirino

Rua Iracema Matos Brown com a Rua São Luiz do Paraitinga

Também foram registrados alagamentos em imóveis dos seguintes bairros: