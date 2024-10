Juju Salimeni rebate comentário sobre ter “corpo de homem”

Juju Salimeni abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para conversar com seus seguidores e foi questionada sobre preferir ser musculosa com “corpo de homem” em vez de magra. A musa fitness rebateu o comentário, explicando que é preciso batalhar muito para ter a silhueta tonificada.

“A maioria prefere ser magra porque emagrecer é muito fácil. Com os remédios que existem hoje, qualquer pessoa fica magérrima. Para ser musculosa, não basta tomar algum medicamento. É preciso muito esforço e dedicação 24 horas por dia. Então não é só questão de preferência”, escreveu Juju Salimeni.

A influenciadora ainda disse que muitas pessoas gostam de ser muito magras — e que está tudo bem — mas, para ser musculosa, é preciso batalhar. “Para ter este corpo de homem aqui tem que ralar muito.”

Em outra caixinha de perguntas, um internauta perguntou se Juju pretende remover as “manchas” que tem no peitoral. A ex-panicat respondeu: “Não, porque elas não me incomodam em nada. Eu tenho rosácea no rosto e no colo, então fica sempre vermelho mesmo”.