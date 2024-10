Justiça revoga prisão de acusado e retira tornozeleira do suposto mandante da morte de ex-prefeito

O monitoramento eletrônico de Eliomar de Jesus Mariano, ex-secretário de esportes, e a prisão preventiva de Weverton Monteiro de Oliveira, foram revogadas pelo juiz Robson Ribeiro Aleixo, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, na última quinta-feira (24). Os dois homens são suspeitos de envolvimento no processo que apura a morte do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros.

Outras cinco testemunhas de acusação foram ouvidas e marcou a conclusão dos depoimentos para o dia 8 de novembro. Ao todo, sete pessoas foram indiciadas no assassinato do ex-prefeito.

Weverton Monteiro de Oliveira, que teve a prisão preventiva revogada, foi apontado como um dos responsáveis pela contratação dos executores do ex-prefeito. Já Eliomar de Jesus Mariano, ex-secretário de esportes, é indicado como um dos mandantes do crime, junto com Carmélio da Silva Bezerra.

O crime ocorreu na manhã de 20 de março de 2021, quando Gedeon Barros foi alvejado por tiros enquanto estacionava seu carro. O ex-prefeito foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta vermelha, que efetuaram diversos disparos à queima-roupa. Barros morreu no local, antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).