Kamala x Trump: como estão as pesquisas a três semanas da eleição?

A disputa pela Presidência dos Estados Unidos segue acirrada: a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump estão em situação de empate técnico, mostram as pesquisas mais recentes.

Segundo o agregador de pesquisas 538, Kamala tem 48,5% dos votos e Trump, 46,1%, ao considerar os eleitores do país todo.

Essa diferença, ao redor de 2%, tem se mantido desde o começo de agosto, quando a democrata assumiu a candidatura, mas Trump tem tido avanços pontuais, dentro da margem de erro, nos últimos dias, em estados com Arizona, Geórgia e Wisconsin. Neste último, o republicano reduziu a distância para a democrata de 1,6 ponto percentual no começo de outubro para 0,3 ponto agora.

Trump está com vantagem em Arizona, Carolina do Norte e Georgia. Já Kamala vai melhor em Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin. Na Carolina do Norte, Trump está à frente, mas o cenário tem variado muito. Veja os números abaixo.