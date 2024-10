Libertadores: Botafogo atropela Peñarol e encaminha vaga na final

Na noite desta quarta-feira (23), o Botafogo encaminhou a sua vaga para a decisão da Copa Libertadores da América. Em jogo disputado no Nilton Santos, o Fogão atropelou o Peñarol e venceu por 5 a 0, com gols de Savarino (duas vezes), Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus, na partida de ida da semifinal da competição continental.

O primeiro tempo foi de muita confusão e pouca bola rolando. Com muita catimba, os uruguaios do Peñarol conseguiram irritar os botafoguenses e a partida teve mais faltas e pausas do que bola rolando propriamente.

Depois de um começo complicado, o Botafogo foi tomando conta do jogo e melhorou. O time de Artur Jorge conseguiu ter boas chances com Almada e Luiz Henrique, mas o duelo foi para o intervalo em 0 a 0.

O Botafogo voltou do intervalo com tudo e abriu o placar logo aos seis minutos. Luiz Henrique deu passe açucarado e Savarino só precisou tirar do goleiro para fazer o primeiro gol da partida.

Quatro minutos depois, o segundo saiu. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Alexander Barboza ampliar o placar no Nilton Santos. E o terceiro não demorou: aos 14 minutos, após linda jogada coletiva, Vitinho rolou para Savarino fazer o seu segundo gol no jogo.

Dominando o jogo e não dando chances aos uruguaios, o Botafogo transformou a vitória em goleada aos 28 minutos. Savarino fez boa jogada e achou Igor Jesus, que só tocou na bola para chegar em Luiz Henrique. O camisa 7 só deu um tapinha e encobriu o goleiro Aguerre para fazer o quarto do Fogão.

Logo depois, o quinto. Em jogada coletiva, a bola chegou para Savarino, que passou para Almada finalizar. O goleiro defendeu o chute do argentino, mas deu rebote para Igor Jesus que, de cabeça, marcou mais um.

Confusões

Desde o início da manhã o clima no Rio de Janeiro é de tensão, já que torcedores do Peñarol se envolveram em inúmeras confusões pela cidade. Segundo o Governador do Estado, Cláudio Castro, cerca de 200 torcedores do time uruguaio foram presos durante as ações do policiamento militar.

O Botafogo se posicionou nas redes sociais pedindo respeito entre as torcidas e disse que o clube está trabalhando pela segurança da partida.

Minutos antes da bola rolar, o presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, alegou que a Polícia Militar do Rio de Janeiro teria causado o atraso da partida de forma proposital. O jogo, previsto para às 21h30 (de Brasília), começou com 15 minutos de atraso.

Partida de volta

A decisão está marcada para a próxima quarta-feira (30), no Estádio Campeón del Siglo. Em Montevidéu, a bola deve rolar às 21h30 (de Brasília).

Com o placar positivo, o Fogão vai até o Uruguai com a vantagem de poder perder por até quatro gols no tempo para se classificar.

O Peñarol precisa vencer por seis ou mais gols, já que uma vitória por cinco gols ainda levaria a partida aos pênaltis.

Próximo jogo

Antes da decisão na próxima semana, apenas o Botafogo volta a campo no final de semana. No sábado (26), o Glorioso vai até Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.