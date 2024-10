Líder da oposição é encontrado morto na Venezuela; partido acusa regime de Maduro

Vários políticos da oposição e do partido, afirmam que vítima tinha como alvo direto o regime de Nicolás Maduro. Santos estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira, quando dirigia sua motocicleta, e foi detido por agentes do Serviço Nacional Bolivariano de Inteligência (Sebin), órgão de inteligência do regime venezuelano.

César Pérez Vivas, líder da oposição do comando ConVzla, disse: “Recebo a triste notícia de que Edwin Santos, líder da oposição democrática em El Nula, no município de Páez, no estado de Apure, foi assassinado. Seu corpo foi encontrado há poucos minutos na estrada entre El Nula e El Piñal, no estado de Táchira. “Ele é mais uma vítima do ódio e da intolerância que se apoderou da nossa nação.”