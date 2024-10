Liderança indígena do Acre participa da COP 16 sobre biodiversidade, na Colômbia; confira

Tendo por tema “Paz com a Natureza”, a 16ª Conferência sobre Biodiversidade busca discutir e encontrar soluções sustentáveis para o planeta.

O líder do povo Manchineri no Acre, Wuriu Manchineri, vai representar o estado em um dos eventos mais importantes sobre mudanças climáticas do planeta, a COP 16, organizado pelas Nações Unidas, que acontece de 21 de outubro a 1º de novembro em Cali, na Colômbia.

Ao todo, o evento contará com a presença de mais de 190 países e membros da sociedade civil organizada.

O acreano participará do evento a convite da COIAB como representante da organização de base no Acre, MATPHA, onde atua como vice-diretor.

Com o apoio da COIAB, Greenpeace e Hivos, ele participará do evento para reafirmar a necessidade das políticas Indígenas de garantia de direitos e políticas coerentes para o cuidado da vida, bem como a segurança jurídica dos territórios indígenas como estratégia eficaz para políticas locais, nacionais e internacionais de combate às crises de biodiversidade e climática.

Ao ContilNet, ele destacou a importância de participar de um dos eventos maiores eventos do clima no planeta.

“Discutir numa mesa sobre a importância da demarcação territorial como meio de preservação da biodiversidade enquanto no Brasil se discute a tese o Marco Temporal, é um marco pra mim enquanto liderança indígena acreana”, disse.

Desde 2007 o movimento Indígena luta contra o PL do Marco Temporal, tese que afeta diretamente o Direito ao Território, garantido no artigo 231 da Constituição Federal.

“O Projeto de Lei foi aprovado no STF, porém, o movimento indígena segue lutando firme e unido para impedir que a tese do retrocesso seja implementada no Brasil”, completou.

Quem é Wuriu?

Wuriu é um jovem Indígena do Povo Manchineri, atua como Vice-Diretor da Manxinerune Tsihi Pukte Hajene (MATPHA), Conselheiro no Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI), Bolsista pelo Programa de Educação Tutorial (PET) – Conexões de Saberes Comunidades Indígenas, Bacharelando em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Acre e Bacharelando em Direito pela União Educacional do Norte (UNINORTE).

Mais sobre a COP 16

A Conferência é um tratado da Organização das Nações Unidas estabelecido durante a ECO-92 – a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad), realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992, e um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente. Ela entrou em vigor em dezembro de 1993 e o Brasil aprovou o texto por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 1994. Depois, a ratificou por meio do Decreto Federal nº 2.519 de 16 de março de 1998.