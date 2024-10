“Eu estou proibido de falar qualquer coisa sobre isso, de citar nomes, inclusive, enfim. Estou de mãos atadas, de boca amordaçada, mas tenho certeza que no momento certo a verdade vai ser restabelecida”, declarou.

Por fim, ele declarou que vai continuar com a sua agenda e o seu compromisso com o trabalho. “Eu vou continuar trabalhando, por pior que eu esteja, por pior que eu esteja me sentindo. E agradecer a todas as mensagens de apoio que eu tenho recebido”, encerrou.

Casamento de Cíntia Chagas terminou após agressão de deputado

Cíntia Chagas surpreendeu os seguidores após anunciar o fim do casamento com o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP) em agosto, após apenas três meses de união. O motivo do término teria sido um episódio de violência doméstica. A influencer registrou um boletim de ocorrência, que o Metrópoles teve acesso.

No boletim de ocorrência contra o político, ela disse que vivia um relacionamento tóxico e garantiu que Bove é “possessivo, ciumento e controlador”.

A violência não foi um caso isolado. Ela teria relatado diversos episódios de abusos físicos e psicológicos.

Cintia contou que, durante uma discussão, Lucas Bove arremessou uma faca contra sua perna. O objeto caiu no chão e bateu em seu membro, lesionando-a. Em outra situação, ele supostamente jogou uma garrafa de água mineral nela e ameaçou queimar as coisas da então mulher.