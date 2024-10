Lula critica ONU por não promover diálogo e diz que Israel ‘só sabe matar’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar nesta terça-feira, no México, o Conselho de Segurança da ONU por não fazer com que Israel “se sente em uma mesa para conversar, ao invés de só saber matar”. Perguntado sobre a importância da operação de repatriação de brasileiros que estão no Líbano, Lula respondeu:

“Eu acho que é importante. Nós vamos fazer isso em todo lugar que for preciso agora. O que eu lamento profundamente é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente, é inexplicável que o Conselho (de Segurança) da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel se sente em uma mesa para conversar, ao invés de só saber matar”, disse.

Na noite desta terça-feira (tarde em Brasília), o Irã disparou ao menos 100 projéteis contra Israel. Sirenes de alerta foram disparadas em Tel Aviv, Jerusalém e várias regiões do país, com ao menos um relato de um impacto direto de projétil em um prédio no norte de Tel Aviv. O governo do Irã confirmou a autoria do ataque e anunciou que novos disparos serão realizados caso Israel decida retaliar a ofensiva.

Lula está no México para a posse da presidente eleita do país, Claudia Sheinbaum, nesta terça-feira. A Aeronáutica informou que o avião que fará o resgate de um grupo de 220 brasileiros que está no Líbano partirá do Rio na quarta-feira. A aeronave KC-30 fará uma escala em Lisboa e depois seguirá para o Aeroporto de Beirute. Ainda não há previsão de retorno do avião ao país, segundo a Aeronáutica.

Além de pilotos, militares da área de saúde (médico, enfermeiro, psicólogo) farão parte da tripulação para prestar o apoio necessário durante a missão. A operação foi batizada pela Aeronáutica de “Raízes de Cedro”.