Lutador brasileiro dispara contra o UFC por não subir em ranking

O brasileiro Renato Moicano disparou contra o UFC nesta terça-feira (1). No último sábado, em evento realizado em Paris, na França, ele esteve na luta principal contra o francês Benoit Saint Denis e atropelou o rival, vencendo por interrupção médica ao fim do segundo round (o adversário não conseguia mais enxergar com o olho direito).

Após a vitória avassaladora, Moicano esperava subir no ranking da categoria peso-leve do UFC. Mas não foi o que aconteceu. Com a nova atualização, ele segue em 11° na divisão (Benoit continua como 12°.

Nas redes sociais, Moicano disparou contra a organização e contra os jornalistas que votam e montam o ranking a cada semana. “Essa é a primeira vez que eu vejo alguém destruir seu adversário e não subir no ranking”, escreveu.

Antes mesmo da atualização, Moicano já criticava o ranking do UFC. O brasileiro acredita que deveria ser o sexto colocado da categoria. Nas redes sociais, ele elencou os motivos.

“Se os rankings do UFC não são uma completa palhaçada, eu deveria ser ranqueado como sexto colocado dos leves amanhã (hoje, 1°). Por que? Nos últimos oito meses, lutei três vezes e estou numa sequência de seis vitórias entre os pesos-leves, com cinco interrupções”, disse.

“Mesmo assim, estão ranqueados acima de mim: #10 Max Holloway, uma lenda, mas é um peso-pena. #9 Rafael Fiziev, vindo de duas derrotas e com última luta em setembro de 2023. #8 Mateusz Gamrot, vindo de derrota para o Dan Hooker em agosto. #7 Beneil Dariush, vindo de duas derrotas e sua última luta foi em dezembro de 2023. #6 Michael Chandler. Se alguém não merece a posição, é o Chandler. Está 2-3 no UFC, vindo de derrota para o Poirier em 2022. Desde então, sentou para esperar McGregor. Não tem como eu não ser o sexto na categoria agora”, disparou.