Mãe de Jéssica Sales se emociona na Aleac e diz que ‘corrupção dominou eleição’ em Cruzeiro do Sul

A deputada Antonia Sales (MDB) usou seu tempo durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (15), para falar sobre sua indignação com o resultado das eleições 2024, em Cruzeiro do Sul.



De acordo com a parlamentar, ocorreram várias irregularidades que contribuíram com a derrota de sua filha, a ex-deputada Jessica Sales, que concorria a prefeitura do município.

Antonia afirma que o candidato Zequinha Lima (PP), reeleito prefeito na cidade, foi ajudado pelo “rolo compactador” da máquina pública dos três poderes.

“A gente sabe, o povo sabe, que o governo do Estado escancarou os seus cofres, assim como os municípios e também nossa Assembleia legislativa. O que me entristece, pois estavam todos unidos para derrotar uma mulher”, aponta.

Sales destaca que o único pecado que Jessica comentou foi afrontar os “barões” políticos, que desde o início da campanha afirmavam que a corrida eleitoral já estava ganha.

“O candidato queria sozinho disputar as eleições municipais de Cruzeiro do Sul, e quando apareceu ela [Jessica Sales] ouvindo o chamando do seu povo, e disse que iria disputar as eleições, começaram os ataques baixos contra sua honra e de sua família, e se viu muita baixaria”, revelou.

A deputada ainda declara que após a perseguição para encontrar irregularidades na vida politica de Jessica Sales e não encontrar, o grupo de Zequinha reuniu mais de 90% dos influenciadores do município, para falar da “condição sexual” da filha, assim como procuraram a igreja para condenar a candidata e declarar ele como “aliado da família”.

Sales finaliza falando que a única explicação para a vitória do pretende oposto teria sido porque Cruzeiro do Sul foi dominado pela corrupção.

“Todo mundo fala, essa eleição foi roubada com dinheiro público pelas máquinas públicas do nosso Estado, e tiraram o sonho, não de Jessica, mas da população cruzeirense que queria mudança”, concluiu.